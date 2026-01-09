Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti: per la procura c'è "rischio di fuga"

Il titolare del "Le Constellation" è stato condotto nel carcere di Sion. La moglie, uscita in lacrime, dovrà indossare il braccialetto elettronico
È stato arrestato e portato in carcere Jacques Moretti, titolare insieme alla moglie Jessica del locale "Le Constellation" a Crans-Montana, teatro del tragico rogo di Capodanno in cui hanno perso la vita 40 persone. Lo ha deciso la procuratrice di Sion Catherine Seppey al termine di un interrogatorio durato quasi sette ore, nel giorno dedicato alla commemorazione delle vittime. L'arresto dovrà essere convalidato dal giudice dei provvedimenti coercitivi entro le prossime 48 ore. Secondo alcuni media svizzeri, la moglie dovrà indossare un braccialetto elettronico e avrà l'obbligo di firma presso le forze dell'ordine da rispettare ogni tre giorni.
Erano entrati insieme all'alba nel palazzo della procura di Sion nel silenzio, con centinaia di flash sparati in volto. Sono usciti separati. Lei con gli avvocati dall'ingresso principale, riuscendo a parlare per la prima volta tra le lacrime: "I miei pensieri costanti per le vittime e le persone che si stanno battendo tra la vita e la morte oggi. È una tragedia inimmaginabile e non avrei mai potuto pensare che questo si potesse verificare in un nostro locale e voglio scusarmi". Lui dal retro, tenuto a braccio da alcuni agenti della polizia giudiziaria. Secondo quanto ha raccontato Davide Loreti a Diario del Giorno, Jacques Moretti sarebbe stato fatto salire su un furgoncino bianco senza scritte. Da lì, le forze dell'ordine svizzere lo avrebbero condotto fino al carcere di Sion. Stando alle informazioni che trapelano dai media locali, la procura avrebbe optato per una misura cautelare in carcere temendo che l'uomo potesse scappare.
A convincere la procura di Sion a far scattare una misura cautelare a carico di Jacque Moretti sarebbero stati due fattori. In primo luogo la nazionalità dei due, entrambi francesi: stando alla procuratrice svizzera Catherine Seppey, un loro eventuale rientro a casa avrebbe reso quasi impossibile il processo in Svizzera, dato che Parigi difficilmente concede l'estradizione per i suoi cittadini. In secondo luogo, ha giocato a sfavore del 49enne la sua grande mobilità nel corso degli anni, dato che si è mosso tra Corsica, Alta Savoia e Svizzera. Lo hanno rferito fonti investigative al quotidiano svizzero 24 Heures.
Solo un giorno fa la procuratrice titolare dell'inchiesta Beatrice Pillou, in un'intervista concessa a Davide Loreti, aveva negato ci fossero gli estremi per far scattare una misura cautelare. Aveva anzi sostenuto che la coppia fosse indagata a piede libero perché "non c'è rischio di fuga". E aveva approfondito: "Il codice di procedura penale svizzero ci permette di mettere in detenzione solo in tre casi: quando c'è il rischio di collusione, e non è il caso di specie, di reiterazione del reato, e non è nemmeno questo, e di pericolo di fuga. Ci servono degli indizi concreti per arrivare a una conclusione sul rischio di fuga: al momento non c'è alcun rischio concreto di fuga da parte degli indagati".