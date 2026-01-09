Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti: per la procura c'è "rischio di fuga"

Erano entrati insieme all'alba nel palazzo della procura di Sion nel silenzio, con centinaia di flash sparati in volto. Sono usciti separati. Lei con gli avvocati dall'ingresso principale, riuscendo a parlare per la prima volta tra le lacrime: "I miei pensieri costanti per le vittime e le persone che si stanno battendo tra la vita e la morte oggi. È una tragedia inimmaginabile e non avrei mai potuto pensare che questo si potesse verificare in un nostro locale e voglio scusarmi". Lui dal retro, tenuto a braccio da alcuni agenti della polizia giudiziaria. Secondo quanto ha raccontato Davide Loreti a Diario del Giorno, Jacques Moretti sarebbe stato fatto salire su un furgoncino bianco senza scritte. Da lì, le forze dell'ordine svizzere lo avrebbero condotto fino al carcere di Sion. Stando alle informazioni che trapelano dai media locali, la procura avrebbe optato per una misura cautelare in carcere temendo che l'uomo potesse scappare.