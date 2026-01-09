Crans-Montana, autopsie sulle vittime italiane: "Salma prelevata appena prima della cremazione"

Per Emanuele Galeppini la questione è più complessa. I genitori si sono infatti affidati al legale Alessandro Vaccaro, incaricandolo di seguire da vicino sia le indagini svizzere che quelle italiane. L'avvocato per giorni ha chiesto alle autorità del Canton Vallese di procedere all'autopsia sul corpo del promettente golfista italiano, dato che sul corpo del 16enne non sarebbero stati riscontrati segni di ustioni e non è ancora stato stabilito come sia morto. "La salma dopo il funerale era in una camera ardente in attesa della cremazione. Tutto si è fermato, è stata prelevata per procedere all'autopsia", ha raccontato il legale a Fanpage. Ora si tratta solo di attendere i prossimi sviluppi.