Crans-Montana, il giallo dei 4 milioni di franchi svizzeri che sarebbero stati investiti dai proprietari del "Constellation" senza mutui

È giallo su 4 milioni di franchi svizzeri che Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar "Le Constellation" teatro della strage di Crans-Montana, indagati per incendio, lesioni e omicidio colposi, avrebbero investito in cinque anni per tre locali e due case senza avviare nemmeno un mutuo. Lo riporta La Stampa, la quale aggiunge che quella fortuna è finita sotto gli occhi degli investigatori. Intanto, a Sion, i coniugi vengono di nuovo interrogati. Erano già stati sentiti dalla procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud come testimoni.