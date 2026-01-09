Crans-Montana, il giallo dei 4 milioni di franchi svizzeri che sarebbero stati investiti dai proprietari del "Constellation" senza mutui

Intanto, a Sion, i coniugi vengono di nuovo ascoltati dagli investigatori svizzeri
© Da video
È giallo su 4 milioni di franchi svizzeri che Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar "Le Constellation" teatro della strage di Crans-Montana, indagati per incendio, lesioni e omicidio colposi, avrebbero investito in cinque anni per tre locali e due case senza avviare nemmeno un mutuo. Lo riporta La Stampa, la quale aggiunge che quella fortuna è finita sotto gli occhi degli investigatori. Intanto, a Sion, i coniugi vengono di nuovo interrogati. Erano già stati sentiti dalla procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud come testimoni.
Secondo quanto ricostruisce La Stampa, nel 2020, sono stati comprati il "Constellation" per 1,5 milioni di franchi svizzeri e, come scoperto dal giornale Inside Paradeplatz, una casa di 298 metri quadrati più giardino per 820mila franchi. Nel 2023, il ristorante specializzato in hamburger a Crans-Montana e l'ostello "Le Vieux Chalet" a Lens. "Non si conoscono con precisione le cifre sborsate per questi due locali, ma considerati i prezzi attuali è difficile ipotizzare meno di 500mila franchi per ognuno", sottolinea il quotidiano. Nel 2024, sarebbe stata acquistata, per 410mila franchi svizzeri, una casa a Lens di quasi 500 metri quadrati, più giardino e area verde. La Stampa specifica, inoltre, che "il 50% della società che fa capo ai Moretti è controllata da soci occulti, di cui nessuno conosce il nome".
"Accertare la situazione personale degli imputati, in particolare dal punto di vista economico, è di fondamentale importanza", dice Romain Jordan, avvocato che rappresenta alcune famiglie delle vittime.
Come si legge sul sito della Rsi, il nuovo interrogatorio della coppia è concentrato proprio sulla "loro situazione personale" e sul loro "patrimonio immobiliare" e non sui fatti.