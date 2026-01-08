Crans-Montana, la Procura di Roma apre un'inchiesta sulla strage di Capodanno

Le ipotesi di reato sono incendio e omicidio colposo
© Afp
L'incendio di Crans-Montana è sotto la lente della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo di indagine relativo al rogo di Capodanno del locale "Le Constellation". Omicidio colposo e incendio le ipotesi di reato. Il procedimento è stato avviato dai pm della Capitale che, di norma, hanno competenza per episodi che coinvolgono cittadini italiani all'estero.
La Farnesina ha inviato a piazzale Clodio una comunicazione relativa a quanto avvenuto a Capodanno a Crans-Montana. Massimo il riserbo da parte degli inquirenti, che delegheranno le indagini alle forze dell'ordine.
La procura del Cantone Vallese, coordinata da Beatrice Pilloud, sta già indagando per omicidio, lesioni e incendio colposi: per il momento, gli unici indagati sono Jacques Moretti e la moglie Jessica Maric, gestori del disco-bar. Il rogo è costato la vita a 40 persone, sei delle quali italiane.