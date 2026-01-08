Strage di Crans-Montana, gli altri locali della coppia di indagati

L’inviata di "Realpolitik" parla dei possedimenti dei Moretti: non sono solo "Le Constellation", ma altre proprietà tra Svizzera e Francia
© Da video
Jacques e Jessica Moretti non sono soltanto i gestori di "Le Constellation", il locale di Crans-Montana dove, nella notte di Capodanno, un incendio ha causato decine di vittime e oltre cento feriti. La coppia, oggi indagata per omicidio e lesioni aggravate, è infatti al centro di un’attività imprenditoriale ben più ampia, che - come racconta l'inviata di "Realpolitik" - si estende tra Svizzera e Francia.
Entrambi di origine corsa, arrivano nella rinomata località alpina con un progetto preciso. Il primo passo è l’acquisizione in affitto di "Le Vieux Chalet", ristorante storico del posto, che viene completamente ripensato e trasformato in un locale di tendenza, caratterizzato da cucina alla brace e da una clientela accuratamente selezionata.
Negli anni successivi, il loro nome si lega anche a una terza attività: "Il Senso", situato nel cuore di Crans-Montana. Proprio a questo esercizio, nelle ultime settimane, è stata revocata la licenza, aggiungendo un ulteriore elemento di attenzione intorno alla coppia.
L’ascesa dei Moretti nel settore della ristorazione è stata rapida e sorprendente. In poco tempo hanno messo le mani su più locali, avviando ristrutturazioni e rilanci ambiziosi. Una crescita che oggi solleva interrogativi, soprattutto alla luce delle indagini in corso: in molti si chiedono come sia stato possibile sostenere investimenti così consistenti senza ricorrere, almeno formalmente, a finanziamenti bancari o mutui.