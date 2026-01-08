Logo Tgcom24
Strage di Crans-Montana, gli altri locali della coppia di indagati

L’inviata di "Realpolitik" parla dei possedimenti dei Moretti: non sono solo "Le Constellation", ma altre proprietà tra Svizzera e Francia

08 Gen 2026 - 09:46
© Da video

© Da video

Jacques e Jessica Moretti non sono soltanto i gestori di "Le Constellation", il locale di Crans-Montana dove, nella notte di Capodanno, un incendio ha causato decine di vittime e oltre cento feriti. La coppia, oggi indagata per omicidio e lesioni aggravate, è infatti al centro di un’attività imprenditoriale ben più ampia, che - come racconta l'inviata di "Realpolitik" - si estende tra Svizzera e Francia.

Entrambi di origine corsa, arrivano nella rinomata località alpina con un progetto preciso. Il primo passo è l’acquisizione in affitto di "Le Vieux Chalet", ristorante storico del posto, che viene completamente ripensato e trasformato in un locale di tendenza, caratterizzato da cucina alla brace e da una clientela accuratamente selezionata.

Leggi anche

Crans-Montana, il Comune: "Nessun controllo dal 2020, ci assumiamo responsabilità" | Gestori del Constellation: "Siamo devastati, non ci sottrarremo"

Crans-Montana, "Attenzione alla schiuma": spunta un precedente al Constellation

Negli anni successivi, il loro nome si lega anche a una terza attività: "Il Senso", situato nel cuore di Crans-Montana. Proprio a questo esercizio, nelle ultime settimane, è stata revocata la licenza, aggiungendo un ulteriore elemento di attenzione intorno alla coppia.

L’ascesa dei Moretti nel settore della ristorazione è stata rapida e sorprendente. In poco tempo hanno messo le mani su più locali, avviando ristrutturazioni e rilanci ambiziosi. Una crescita che oggi solleva interrogativi, soprattutto alla luce delle indagini in corso: in molti si chiedono come sia stato possibile sostenere investimenti così consistenti senza ricorrere, almeno formalmente, a finanziamenti bancari o mutui.

