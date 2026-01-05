Crans-Montana, "Attenzione alla schiuma": spunta un precedente al Constellation

Un video diffuso dalla testata svizzera Rts dimostrerebbe che era già noto da alcuni anni il rischio di incendio legato al materiale fonoassorbente infiammabile dei soffitti del Constellation a contatto con le candele pirotecniche usate per servire gli alcolici durante le feste. E' un barman del locale di Crans-Montana a dire ad alcune clienti che partecipavano alla festa per il Capodanno 2020 "Fate attenzione alla schiuma! Fate attenzione alla schiuma! ("Faites gaffes à la mousses! Faites gaffes à la mousses!", secondo quanto riferito dalla giovane che ha fornito le immagini e che aveva partecipato alla serata.