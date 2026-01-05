Crans-Montana, "Attenzione alla schiuma": spunta un precedente al Constellation

In un video del Capodanno 2020 il barman avverte i clienti del rischio
© Da video
Un video diffuso dalla testata svizzera Rts dimostrerebbe che era già noto da alcuni anni il rischio di incendio legato al materiale fonoassorbente infiammabile dei soffitti del Constellation a contatto con le candele pirotecniche usate per servire gli alcolici durante le feste. E' un barman del locale di Crans-Montana a dire ad alcune clienti che partecipavano alla festa per il Capodanno 2020 "Fate attenzione alla schiuma! Fate attenzione alla schiuma! ("Faites gaffes à la mousses! Faites gaffes à la mousses!", secondo quanto riferito dalla giovane che ha fornito le immagini e che aveva partecipato alla serata.
L'avvertimento era stato pronunciato nei confronti dei giovani che avevano appena ricevuto le bottiglie ordinate, con le candele pirotecniche, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.