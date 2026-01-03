Crans-Montana, i proprietari del locale rischierebbero tre anni di carcere per omicidio colposo, ma potrebbero arrivare a venti

Ci sono tre gradi di giurisdizione: dopo l’inchiesta del Ministero pubblico, il procedimento sarà portato dinanzi al Tribunale distrettuale di Sion, poi al Tribunale cantonale vallesano e infine al Tribunale federale svizzero a Losanna, fino eventualmente alla Cedu a Strasburgo. Considerati gli ingenti interessi finanziari per le assicurazioni, è purtroppo quasi certo che la causa giungerà fino al Tribunale federale, il che richiederà diversi anni. Tutta la Svizzera è profondamente scossa da questa tragedia, siamo particolarmente addolorati dal fatto che abbia colpito dei giovani italiani, poiché la comunità italiana in Svizzera è molto presente ed è particolarmente apprezzata.