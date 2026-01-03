Crans-Montana, ecco chi dovrà pagare danni e risarcimenti

Se l'assicurazione dimostrasse che i Moretti hanno violato consapevolmente le norme antincendio (Vkf), in un primo momento la compagnia dovrà pagare i danneggiati, salvo poi rivalersi sull'intero patrimonio personale della coppia per recuperare l'importo. ​È il proprietario di un edificio, secondo l'Art. 58 del Codice delle Obbligazioni svizzero, a rispondere dei danni causati da difetti di costruzione o manutenzione carente. La responsabilità, in questo caso, è oggettiva: è sufficiente che il soffitto che ha preso fuoco così velocemente fosse "fuori norma", non è necessario il dolo.