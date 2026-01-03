Strage Crans-Montana, sei italiani ancora dispersi | Sicurezza sotto accusa

La sicurezza del bar "Le Constellation" nel mirino dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana. La Procura procede per omicidio e lesioni colpose. I proprietari del locale, distrutto da un incendio partito dalle candele nelle bottiglie, assicurano che nel bar "tutto era nella norma". Al quotidiano svizzero online "20 Minuten" il proprietario afferma che lui e sua moglie, la quale è rimasta ferita nel rogo, "non riescono più a mangiare né a dormire". Le autorità svizzere parlano di 40 morti mentre la Farnesina ne conta 47. I feriti italiani sono 13, i dispersi sei, tutti giovanissimi. Alcuni feriti sono ricoverati anche in ospedali di altri paesi, almeno sette in Italia. Il ministro Tajani a Crans-Montana ha incontrato alcuni familiari dei ragazzi dispersi e feriti.