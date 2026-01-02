Logo Tgcom24
Strage Crans-Montana, titolare del locale: "Tre controlli in dieci anni e tutto in regola"

02 Gen 2026 - 18:10

Il locale Le Constellation di Crans-Montana era stato ispezionato "tre volte in dieci anni" e "tutto era stato fatto secondo gli standard". Lo ha affermato in una dichiarazione alla Tribune de Geneve Jacques Moretti, titolare, con la moglie, del locale teatro della tragedia di Capodanno.