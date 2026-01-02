Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale

Jacques Moretti è originario di Ghisonaccia, in Alta Corsica, mentre Jessica Moretti, circa 40 anni, è originaria della Costa Azzurra
Il bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana, devastato da un incendio nella notte di Capodanno che ha causato decine di vittime e oltre un centinaio di feriti, appartiene a una coppia di ristoratori francesi di origine corsa, Jacques e Jessica Moretti. Secondo il registro del commercio del Canton Vallese, i due sono proprietari del locale dal 2015. L'informazione, inizialmente rivelata dal quotidiano Corse-Matin, è stata confermata da un amico della coppia, l'artista corso Jean-Thomas Filippini, che è riuscito a mettersi in contatto con loro poche ore dopo la tragedia.
Al momento dell'incendio, Jessica Moretti si trovava all'interno del locale ed è rimasta ferita, riportando ustioni a un braccio. Il marito Jacques Moretti, invece, non era presente, poiché si trovava in un altro esercizio gestito dalla coppia. Entrambi sono sopravvissuti, ma risultano profondamente scossi dall'accaduto.
Jacques Moretti è originario di Ghisonaccia, in Alta Corsica, mentre Jessica Moretti, circa 40 anni, è originaria della Costa Azzurra e in passato ha vissuto a Cannes, studiando tra Antibes e Monaco. La coppia era ben integrata nella località alpina svizzera, dove risiedeva stabilmente. Oltre a Le Constellation, i due ristoratori sono titolari di altri locali nella regione: Le Senso, un bar-ristorante a Crans-Montana, e Le Vieux Chalet, a Lens, noto per proporre specialità della cucina corsa.