Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale

Jacques Moretti è originario di Ghisonaccia, in Alta Corsica, mentre Jessica Moretti, circa 40 anni, è originaria della Costa Azzurra e in passato ha vissuto a Cannes, studiando tra Antibes e Monaco. La coppia era ben integrata nella località alpina svizzera, dove risiedeva stabilmente. Oltre a Le Constellation, i due ristoratori sono titolari di altri locali nella regione: Le Senso, un bar-ristorante a Crans-Montana, e Le Vieux Chalet, a Lens, noto per proporre specialità della cucina corsa.



L'amico: "Grandi lavoratori" Amico dei proprietari da circa dieci anni, Filippini li descrive a Corse-Matin come "grandi lavoratori", legati alla Corsica, dove tornavano ogni volta che gli impegni professionali lo consentivano. La tragedia, avvenuta durante i festeggiamenti di San Silvestro, resta ora al centro delle indagini delle autorità svizzere, che stanno accertando le cause del rogo e le eventuali responsabilità. mlc/sid 020857 Gen 2026