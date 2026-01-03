Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LA TRAGEDIA DI CRANS MONTANA

Il proprietario del Constellation: "Non mangiamo e non dormiamo"

Jacques Moretti a un giornale svizzero: "Stiamo tutti molto male, faremo di tutto per chiarire le cause"

03 Gen 2026 - 01:31

"Non riusciamo né a dormire, né a mangiare. Stiamo tutti molto male". Parole di Jacques Moretti, il proprietario del Constellation di Crans-Montana, al giornale svizzero "20 Minuten". "Faremo tutto il possibile per contribuire a chiarire le cause - ha continuato- e tutto ciò che è in nostro potere. Sono coinvolti anche i nostri avvocati". Moretti ha ribadito che aveva subìto "3 ispezioni negli ultimi 10 anni" e che "tutto era stato fatto secondo le normative". La magistratura svizzera indaga ipotizzando i reati di incendio, omicidio plurimo e lesioni gravissime 