Il proprietario del Constellation: "Non mangiamo e non dormiamo"

"Non riusciamo né a dormire, né a mangiare. Stiamo tutti molto male". Parole di Jacques Moretti, il proprietario del Constellation di Crans-Montana, al giornale svizzero "20 Minuten". "Faremo tutto il possibile per contribuire a chiarire le cause - ha continuato- e tutto ciò che è in nostro potere. Sono coinvolti anche i nostri avvocati". Moretti ha ribadito che aveva subìto "3 ispezioni negli ultimi 10 anni" e che "tutto era stato fatto secondo le normative". La magistratura svizzera indaga ipotizzando i reati di incendio, omicidio plurimo e lesioni gravissime