Crans-Montana, come gli svizzeri identificano le vittime: il "protocollo Dvi" usato anche per lo tsunami del 2004

Diverse catastrofi degli ultimi anni hanno imposto la creazione, nei vari Paesi, di unità specialistiche scientificamente preparate ad affrontare situazioni di questo tipo. Il primo evento che ha mostrato l'utilità del Dvi è stato lo tsunami del dicembre 2004 nell'Oceano Indiano, con oltre 220mila vittime accertate. La catastrofe ha insegnato a tutto il mondo che il processo di identificazione non poteva più dipendere dalle diverse e talvolta inadeguate modalità di approccio e gestione dei vari Paesi.