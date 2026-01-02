Strage di Capodanno, un giovane testimone: "Portavano bottiglie con le candele e le scintille, ha preso fuoco tutto"

"Portavano le bottiglie con le candele che fanno le scintille, uno era seduto sulle spalle di un altro, le tenevano in alto. Ha preso fuoco tutto il condotto di aerazione e piano piano ha preso fuoco tutto. Dell'esplosione non ho visto niente perché sono uscito subito". Così un giovane testimone italiano della strage di Crans-Montana (qui gli aggiornamenti in tempo reale), in Svizzera, dove un'esplosione nel noto locale "Le Constellations" ha provocato la morte di almeno 47 persone e il ferimento di oltre un centinaio.