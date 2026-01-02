Strage di Crans-Montana, un testimone: "Persone all’ingresso cercavano di scappare ma era pieno, la gente si camminava sopra"

"Poco prima ero al ristorante vicino al Constellation e un amico mi ha detto che c'era stata un'esplosione - racconta il testimone a "Mattino Cinque" -. Sono uscito per vedere cosa fosse successo e poi ho visto il fuoco all'interno del locale, molte persone che urlavano, è stato orribile". Chi si trovava nei pressi del locale racconta di aver sentito un forte boato, ma poiché era l'1:30 di notte alcuni hanno pensato che si trattasse di fuochi d'artificio di Capodanno. "Ho visto molte persone a terra e penso fossero morte", conclude il giovane testimone della strage.