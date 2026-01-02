Strage di Crans Montana, un testimone: "Abbiamo tirato fuori una persona ma il fumo era troppo forte"

“In quel momento non ero l'unico a cercare di aiutare. C'erano altre due persone con me che stavano con delle persone non coscienti. Sono entrato insieme al vigile del fuoco e abbiamo tirato fuori un’altra persona. Però il fumo era troppo forte e non siamo riusciti a rimanere per tanto tempo". Sono le parole di Lorenzo, uno dei giovani che ha assistito alla strage di Capodanno nel locale Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, quando un incendio e poi un’esplosione hanno causato la morte di almeno 47 persone e provocato centinaia di feriti. Le vittime sono per lo più giovanissimi, perché tra i frequentatori della discoteca c’erano anche 16enni.