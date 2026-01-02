Logo Tgcom24
LA SCHEDA

Strage Crans-Montana, cos'è il flashover

Un fenomeno pericolosissimo che vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi

02 Gen 2026 - 08:51
© ansa

Nel bar di Crans-Montana teatro del drammatico incendio della notte di San Silvestro, si sarebbe verificato un "flashover", un fenomeno pericolosissimo che vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi. Il flashover ha quindi provocato una o più esplosioni, aggiunge.

Cos'è il flashover?

  Con il termine flashover - si spiega - si intende il passaggio repentino da un incendio localizzato a un incendio generalizzato. Un fuoco può ad esempio iniziare da un apparecchio in una stanza. Se il calore si accumula sotto al soffitto, i gas di combustione si diffondono nello spazio e la temperatura sale molto rapidamente a diverse centinaia di gradi. Ciò può provocare l'accensione simultanea e improvvisa di altri materiali combustibili, con una propagazione fulminea delle fiamme. In tale contesto, la sopravvivenza è praticamente impossibile e la situazione costituisce un pericolo mortale anche per i vigili del fuoco.

