Strage Crans-Montana, "c'erano persone smembrate e sfigurate, abbiamo dovuto abbandonarne alcune per salvare altri"

L'incendio devastante, causato da un petardo sparato sul soffitto e aggravato dal fenomeno del "flashover", scoppia intorno all'1.30 di Capodanno. Gianni si reca sul luogo solo dieci minuti più tardi, dopo che una carissima amica lo ha contattato implorando per il suo aiuto. La ragazza era tra le persone ancora in fila all'esterno del locale: "Ha sentito forti detonazioni, poi ha visto il fuoco". Quando il 19enne arriva davanti al bar, non ci sono ancora né soccorsi né vigili del fuoco: "I soccorsi sono arrivati abbastanza rapidamente, ma venivano da lontano. Le ambulanze hanno tardato molto".