Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'inizio della tragedia

Strage Crans-Montana, un video mostra l'inizio del rogo durante il party

Le immagini mostrano il soffitto del locale negli attimi in cui prende fuoco e i ragazzi che cercano di spegnere l'incendio

01 Gen 2026 - 23:15
00:10 
video evidenza
crans-montana
svizzera
capodanno 2025