Strage Crans-Montana, un testimone: "Per uscire fuori si sono calpestati tra di loro"

Il giovane, nel suo racconto, continua spiegando che mentre all'interno le fiamme si stavano già alzando in maniera minacciosa, c'erano molti clienti in coda fuori dal locale: "C'erano persone che stavano facendo la fila fuori, e c'erano i bodyguard. Questo amico che è uscito ha chiamato, ha detto in inglese ai bodyguard che c’era il fuoco - ha spiegato -. I bodyguard si sono andati verso l'interno e quelli fuori che stavano facendo la fila hanno visto che non c'era più la sicurezza, quindi sono entrati".