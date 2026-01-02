Strage Crans-Montana, un testimone: "Per uscire fuori si sono calpestati tra di loro"

A "Mattino Cinque" le parole di un giovane dopo la strage di Capodanno
© Da video
"Hanno visto il fuoco, sono usciti tutti. Però si saranno calpestati tra di loro". A "Mattino Cinque" un giovane racconta gli attimi concitati dopo l'incendio che ha colpito il locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno, in cui hanno perso la vita decine di persone e molte altre risultano ancora tra i dispersi.
Il giovane, al programma di Canale 5, racconta quanto accaduto in quelle drammatiche ore: "Partivano i pompieri e ambulanze, però noi avevamo degli amici dentro: uno ha visto subito il fuoco, aveva la giacca fortunatamente con sè, ha preso ed è scappato".
Il giovane, nel suo racconto, continua spiegando che mentre all'interno le fiamme si stavano già alzando in maniera minacciosa, c'erano molti clienti in coda fuori dal locale: "C'erano persone che stavano facendo la fila fuori, e c'erano i bodyguard. Questo amico che è uscito ha chiamato, ha detto in inglese ai bodyguard che c’era il fuoco - ha spiegato -. I bodyguard si sono andati verso l'interno e quelli fuori che stavano facendo la fila hanno visto che non c'era più la sicurezza, quindi sono entrati".