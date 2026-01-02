Crans-Montana, il codice segreto per la porta secondaria: "Molti lo conoscevano"

Il gruppo di amici ha provato un'ultima strada, bussando a una porticina del piano seminterrato e sperando di farsi aprire da qualcuno che era già all'interno. "Abbiamo avuto tre possibilità di entrare", ha ricordato Oscar. "Non ci siamo riusciti. E tre minuti dopo, è esploso tutto a pochi metri da noi". La scena descritta dal giovane è apocalittica: "La scala del seminterrato è stretta e scivolosa a causa della neve. E l'unica porta è minuscola, non riescono a passare due persone contemporaneamente. Le vittime hanno iniziato a battere con forza contro i vetri del dehors, urlavano disperatamente ma le finestre non si rompevano, erano troppo spesse", ha raccontato Oscar. "È stato come un film horror. Le persone cadevano una sopra l'altra, completamente ustionate, con la faccia carbonizzata. E mi gridavano: 'Sono bruciato? Sono bruciato?'. Non voglio nemmeno immaginare cosa hanno vissuto le persone lì dentro".