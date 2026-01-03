Crans-Montana, il titolare del bar Le Constellation già noto alla giustizia francese

Emergono alcune ombre su Jacques Moretti, sessantenne proprietario, assieme alla moglie Jessica, del locale Le Constellation, a Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno si è verificato un incendio che ha causato almeno 40 morti e oltre 100 feriti. L'uomo, secondo le indiscrezioni del quotidiano Le Parisien, sarebbe già noto alla giustizia francese per precedenti casi di sfruttamento della prostituzione, risalenti a circa trent'anni fa, e sarebbe stato incarcerato in Savoia 20 anni fa con l'accusa di truffa, rapimento e sequestro di persona. Secondo una fonte della polizia, spiega ancora il quotidiano francese, da allora non apparteneva più alla criminalità.