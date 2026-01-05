Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 30 minuti fa

Crans-Montana, identificate le vittime italiane: in mattinata il rimpatrio

Indagati i due proprietari del locale teatro del devastante incendio della notte di Capodanno: sono accusati di omicidio colposo

05 Gen 2026 - 09:05

Sono state identificate tutte le 40 persone che hanno perso la vita nella strage di Capodanno a Crans-Montana, tra loro anche sei giovani italiani. Un volo dell'Aeronautica militare riporterà in mattinata in Italia le giovanissime vittime: il C-130 partirà da Sion alle 11 e atterrerà a Milano Linate alle 11:50.  Nel capoluogo lombardo resteranno due vittime, altre due proseguiranno via terra verso Genova e Bologna, mentre l'ultima sarà portata a Roma dallo stesso C-130. A spese dello Stato anche i funerali. "Una tragedia evitabile", commenta amaro l'ambasciatore Cornado. Indagati i due proprietari del locale, teatro di un devastante rogo durante i festeggiamenti per il Capodanno. Sono accusati di omicidio colposo.

