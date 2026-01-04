Crans-Montana, identificate le prime tre vittime italiane | Accertata la morte di 8 giovani svizzeri

Sono state identificate le prime tre vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana. Accertato il decesso di altre otto persone, tutte giovani e di nazionalità svizzera. Indagati i due proprietari del locale teatro di un devastante incendio la notte di san Silvestro costato la vita a 40 persone. Sono accusati di omicidio colposo. La procura del Cantone Vallese conferma la presenza di una uscita di sicurezza ma per alcuni testimoni la via di fuga era bloccata. Al Niguarda ricoverati in tutto nove italiani.