Crans-Montana, i dubbi sui lavori al "Le Constellation": la porta da sopprimere e l'autorizzazione mancante

È datata al 19 dicembre 2025 la domanda di ristrutturazione e ingrandimento della veranda del "Le Constellation" di Crans-Montana, rimasta tragicamente immortalata nei video in cui decine di ragazzi tentano disperatamente di sfondare i vetri. Jacques e Jessica Moretti avevano infatti chiesto i permessi per ampliare ulteriormente il dehors all'esterno del locale. I progetti, stando a quanto ha rivelato Rts, avrebbero previsto anche la soppressione di una porta laterale. I lavori avrebbero poi preso il via nel 2026 e avrebbero reso ancora più difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio o allarme interno.