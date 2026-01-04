Logo Tgcom24
Mondo
L'incendio di Capodanno

Crans-Montana, i lavori per allargare il locale

Tra gli interventi, è stata ristretta la scala"per accedere al piano seminterrato

di Luigi Sironi
04 Gen 2026 - 19:28
01:33 
crans-montana