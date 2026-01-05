Strage di Crans-Montana, la mamma di Giovanni Tamburi: "Probabilmente è tornato indietro per aiutare qualcuno"

Carla Masiello a "Zona Bianca": "La sua è stata una morte da martire"
© Da video
"Probabilmente è tornato indietro per aiutare qualcuno, perché era già all’inizio delle scale". Con queste parole, Carla Masiello interviene a "Zona Bianca" per ricordare il figlio Giovanni Tamburi, sedicenne tra le vittime della strage di Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno un incendio ha provocato decine di morti e oltre cento feriti.
La donna respinge con fermezza l’ipotesi secondo cui il ragazzo sarebbe rientrato per recuperare un indumento. "Non è tornato indietro per una stupida giacca. Conoscendolo, lui è tornato indietro per aiutare ed è morto così, da martire", dice, tracciando il profilo di un figlio generoso. "Era veramente un animo puro, sempre allegro, sorridente: un angelo sulla terra".
Nel suo racconto, la madre ripercorre le ultime ore prima della tragedia. "L’ho sentito prima che andasse a mangiare nello chalet. Poi è stato in un altro bar, quindi a Le Constellation", ricostruisce, soffermandosi su un dettaglio decisivo. "Lui è entrato un quarto d’ora prima dell’incendio: fosse stato un quarto d’ora dopo sarebbe ancora qua".
"L'ha accompagnato il mio figlio più grande. Giovanni gli ha chiesto 'entri anche tu?' ma lui gli ha detto di no perché era stanco", prosegue Masiello. "Per fortuna, altrimenti ne avrei persi due".