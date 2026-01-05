Strage di Crans-Montana, la mamma di Giovanni Tamburi: "Probabilmente è tornato indietro per aiutare qualcuno"

"Probabilmente è tornato indietro per aiutare qualcuno, perché era già all’inizio delle scale". Con queste parole, Carla Masiello interviene a "Zona Bianca" per ricordare il figlio Giovanni Tamburi, sedicenne tra le vittime della strage di Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno un incendio ha provocato decine di morti e oltre cento feriti.