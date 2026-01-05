Il presidente svizzero: "Ci sarà un prima e un dopo Crans Montana"

"Per molte persone ci sarà un prima e un dopo Crans-Montana". È la convinzione di Guy Parmelin, presidente della Confederazione svizzera. Il leader del Paese elvetico, intervistato da giornalisti di Rts, Srf e Rsi, ha parlato a lungo dell'impatto di una tragedia simile sull'intera nazione: "Se in modo chiaro gli standard non sono stati rispettati o i controlli non sono stati sufficientemente garantiti, sarà necessario trarne insegnamento. Ci sono delle responsabilità, ma spetta alla giustizia determinarle". Un tema, quello della sicurezza, su cui a suo parere bisogna migliorare anche in merito alle candele pirotecniche: "Dovrebbe essere vietato nei locali chiusi".