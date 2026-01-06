Crans-Montana, il Comune: "L'ultimo controllo nel 2020, ci assumiamo responsabilità"

Dopo il rientro delle salme dei sei giovanissimi italiani che hanno perso la vita nella strage di Capodanno a Crans-Montana, i fari sono puntati sull'amministrazione. Accusato di non aver rispettato i controlli periodici nel locale "Le Constellation", durante una conferenza stampa il sindaco Nicolas Feraud ha ammesso le mancanze del Comune nel prevenire il tragico rogo, in cui sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. "L'ultima ispezione risaliva al 2020", ha spiegato. Al momento sono indagati solo i due proprietari del locale, accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi.