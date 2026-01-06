Crans-Montana, il Comune: "L'ultimo controllo nel 2020, ci assumiamo responsabilità"

Il sindaco ha annunciato che proibirà le candele pirotecniche nei locali della città. E ha dato il via a controlli a tappeto in tutta la città
Dopo il rientro delle salme dei sei giovanissimi italiani che hanno perso la vita nella strage di Capodanno a Crans-Montana, i fari sono puntati sull'amministrazione. Accusato di non aver rispettato i controlli periodici nel locale "Le Constellation", durante una conferenza stampa il sindaco Nicolas Feraud ha ammesso le mancanze del Comune nel prevenire il tragico rogo, in cui sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. "L'ultima ispezione risaliva al 2020", ha spiegato. Al momento sono indagati solo i due proprietari del locale, accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi.
L'unica domanda ricevuta dal Comune in merito a interventi nel locale "Le Constellation" sarebbe quella di allargamento della veranda, presentata dai coniugi due settimane prima della tragedia. Un progetto che prevedeva la rimozione di una delle porte d'uscita e che il Comune aveva approvato senza battere ciglio. Il dito del sindaco di Crans-Montana rimane però puntato sia sulle proprie mancanze sia su quelle dei proprietari: "Sono stati estremamente negligenti, si sono assunti rischi non giustificabili", ha detto Feraud riferendosi al video girato da un avventore nel 2020 in cui un cameriere chiedeva di far attenzione alle candele pirotecniche perché avrebbero potuto incendiare la schiuma fonoassorbente sul soffitto.
Durante la conferenza stampa, il primo cittadino di Nicolas Feraud ha confermato le indiscrezioni che alcuni quotidiani svizzeri già ieri avevano anticipato: i lavori del 2015 - in cui la scala del locale era stata ristretta e un'uscita era finita "incastrata" dietro al bancone del bar - non erano stati comunicati alle autorità. Ma semplicemente perché, trattandosi di ristrutturazioni interne, la legge non prevede l'obbligo di richiesta all'amministrazione. In quei mesi, prima dell'apertura a dicembre 2015, gli ispettori "controllarono giù, pretesero vari cambiamenti ma poi il bar fu aperto. E nessuno fece più nulla".
Risaliva al 2020 l'ultimo controllo ordinato dal Comune di Crans-Montana nel bar "Le Constellation",, perlopiù gravemente. Lo ha ammesso il sindaco della località montana svizzera, Nicolas Feraud, in una conferenza stampa indetta dall'amministrazione per "fornire elementi fattuali" sulla strage. Per cinque anni il locale dei coniugi Moretti è stato dunque ignorato dal Comune di Crans-Montana, nonostante la legge vallese preveda l'obbligo di almeno un controllo annuale nei locali per verificare la conformità delle uscite di sicurezza: "Siamo terribilmente dispiaciuti. Al momento non abbiamo una spiegazione per questo, la magistratura dovrà chiarire tutto", ha detto il sindaco Feraud.