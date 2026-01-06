Crans-Montana, i funerali mercoledì e giovedì | Alcuni feriti in condizioni critiche

L'ultimo viaggio di Achille, Chiara, Giovanni, Emanuele e Riccardo è stato a bordo di un C130 che li ha riportati a casa. Le salme di cinque dei sei giovani connazionali morti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana sono rientrate in Italia con un volo di Stato il 5 gennaio. A bordo non c'era Sofia Prosperi, la sesta vittima italiana, perché viveva a Lugano. Abbracci, silenzi e lacrime negli aeroporti militari di Linate e Ciampino, dove ad accogliere i feretri c'erano parenti e autorità locali e nazionali, tra cui il presidente del Senato, Ignazio La Russa, i ministri degli Esteri e dello Sport, Antonio Tajani e Andrea Abodi, e il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.