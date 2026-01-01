Strage Crans-Montana, ecco come stanno i tre italiani ricoverati all'ospedale Niguarda

"Abbiamo messo a disposizione diversi posti letti in Terapia intensiva e di Centri grandi ustioni - ha spiegato Galbiati - e abbiamo recuperato personale aggiuntivo, che si è presentato in Pronto Soccorso e nei reparti per accogliere i feriti. La valutazione iniziale dei tre pazienti è avvenuta nella shock room di Pronto Soccorso, perché era importante identificare subito il livello di gravità delle ustioni e degli eventuali traumi. La valutazione è stata in urgenza, con delle equipe dedicate, per tutti e tre i pazienti. E' stato attivato anche un team di psicologi, conclude Galbiati, per il supporto alle famiglie che stanno arrivando in ospedale".