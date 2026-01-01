Strage di Capodanno a Crans-Montana, "circa 40 morti e cento feriti"

Festa di Capodanno finisce in tragedia in Svizzera, morti e feriti per un incendio in un bar
La località è tra le principali stazioni sciistiche del Paese. La causa potrebbero essere i fuochi d'artificio. In azione anche soccorritori italiani
Il presidente del Consiglio Mathias Reynard, nel corso della conferenza stampa organizzata dopo l'esplosione di un bar a Crans-Montana, in Svizzera, parla di circa centro feriti, alcuni dei quali gravemente feriti, portati in vari ospedali. La capacità nel Canton Vallese è a pieno regime. Vari pazienti sono stati anche portati negli ospedali fuori cantonale, specialmente negli ospedali universitari. Le autorità hanno fatto un appello alla popolazione affinché si comporti con moderazione nonostante il giorno di festa, in modo che le capacità degli ospedali non siano un onere aggiuntivo.
Ipotesi fuochi d'artificio - La polizia ha anche confermato che l'incidente non viene trattato come un attentato terroristico. L'esplosione e il successivo incendio hanno avuto luogo durante i festeggiamenti di Capodanno a Le Constellation Bar and Lounge nella stazione sciistica alpina attorno all'1:30. Secondo prove non confermate, i fuochi d'artificio potrebbero aver avuto un ruolo. Ma la polizia non ha ancora confermato questa informazione.
Le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. Lo spiega la Farnesina in una nota. È stato allestito un punto di raccolta per i familiari presso il centro congressi, le Regent di Crans-Montana. È stata allestita una help line da parte della polizia cantonale che risponde al numero +41848112117 contattabile anche dall'Italia.