Strage di Capodanno a Crans-Montana, "circa 40 morti e cento feriti"

Ipotesi fuochi d'artificio - La polizia ha anche confermato che l'incidente non viene trattato come un attentato terroristico. L'esplosione e il successivo incendio hanno avuto luogo durante i festeggiamenti di Capodanno a Le Constellation Bar and Lounge nella stazione sciistica alpina attorno all'1:30. Secondo prove non confermate, i fuochi d'artificio potrebbero aver avuto un ruolo. Ma la polizia non ha ancora confermato questa informazione.