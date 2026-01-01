Amsterdam, chiesa in fiamme: crolla il campanile

I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere il rogo. La torre campanaria e parte della sezione centrale della chiesa sono già crollate. Tutte le case nei pressi sono state evacuate. L'incendio era già stato dichiarato di vasta portata all'una di notte, considerando la diffusione delle fiamme e la densità abitativa del quartiere.



Per il Nederland Times, "parti della sommità della chiesa, risalente a 154 anni fa, si erano già staccate dopo che le fiamme erano cominciate da almeno un'ora. "Si tratta di un incendio molto intenso e terribile in questa chiesa monumentale", ha dichiarato il sindaco di Amsterdam Femke Halsema. "La nostra prima preoccupazione e priorità ora è il benessere e le case dei residenti più prossimi". La Vondelkerk, si legge sul sito del Comune, risale al 1872 e per molti anni è stata una frequentata chiesa cattolica nota anche come Chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Circa un secolo dopo, l'edificio, gravemente trascurato, fu minacciato di demolizione. Tuttavia fu elaborato un piano per restaurare e riqualificare la chiesa, e nel 1980 fu istituita una fondazione per renderlo possibile. La chiesa, sempre secondo il sito, era diventata dunque un luogo per eventi e concerti.