Innsbruck, maxi incendio sulla Nordkette: il responsabile è un 12enne

È un 12enne il responsabile del maxi incendio boschivo divampato sulla catena montuosa della Nordkette, sopra Innsbruck. Il ragazzo si è presentato al commissariato di polizia della città insieme al padre, dichiarando di aver provocato il rogo. Sono circa otto gli ettari di bosco e sterpaglia andati in fiamme. In base a quanto comunicato dalla polizia austriaca, e alle testimonianze del padre e del figlio, l'episodio risalirebbe a sabato scorso: durante un'escursione con la famiglia, il 12enne avrebbe acceso un oggetto pirotecnico, innescando un incendio in un prato. Il ragazzo e il padre avrebbero tentato immediatamente di spegnere le fiamme, senza però riuscirci a causa della siccità, dell'erba alta e della forte pendenza del terreno.