Crans-Montana, la meta invernale nel cuore delle Alpi svizzere

Tra le destinazioni di lusso, con oltre 140 km di piste da sci, nell'ultimo anno ha visto un boom di presenze americane
Crans-Montana è la rinomata località turistica svizzera dove nella notte di Capodanno è scoppiato un incendio che avrebbe causato circa 40 morti e 100 feriti, nel bar Constellation.
Tra le principali destinazioni del Canton Vallese, Crans-Montana è un comune di circa 10 mila abitanti: il suo comprensorio sciistico si trova su un altopiano nel cuore delle Alpi svizzere, a 1500 metri di altezza. Dalla Valle del Rodano, si estende fino al ghiacciaio della Plaine Morte, a 3 mila metri: le stazioni turistiche si affacciano sulle cime del Cervino e del Monte Bianco. Negli ultimi anni la località si è affermata nel settore del lusso e ha conosciuto un vero e proprio boom, dovuto in particolare alla crescita dei turisti statunitensi, al terzo posto per presenze dopo svizzeri e francesi. Nell’ultimo anno ha visto un aumento delle notti prenotate dai nordamericani del 74%, stando ai dati pubblicati dal giornale Walliser Bote.
I numeri di Crans-Montana sono significativi: oltre 140 chilometri di piste da sci, adatte a diversi livelli, 27 impianti di risalita e 60 chilometri di sentieri battuti, ma anche piste per lo slittino e tracciati per lo sci nordico e le racchette da neve. Caratteristiche che la rendono tra le principali sedi di importanti gare sportive, come la Coppa del Mondo di sci alpino. Ma non si tratta solo di una meta per gli amanti degli sport invernali: ospita cinque laghi balneabili, circondati da foreste, sentieri per escursioni e per mountain bike, e offre la possibilità di praticare canyoning, arrampicata, sci nautico e parapendio.