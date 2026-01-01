Crans-Montana, la meta invernale nel cuore delle Alpi svizzere

Tra le principali destinazioni del Canton Vallese, Crans-Montana è un comune di circa 10 mila abitanti: il suo comprensorio sciistico si trova su un altopiano nel cuore delle Alpi svizzere, a 1500 metri di altezza. Dalla Valle del Rodano, si estende fino al ghiacciaio della Plaine Morte, a 3 mila metri: le stazioni turistiche si affacciano sulle cime del Cervino e del Monte Bianco. Negli ultimi anni la località si è affermata nel settore del lusso e ha conosciuto un vero e proprio boom, dovuto in particolare alla crescita dei turisti statunitensi, al terzo posto per presenze dopo svizzeri e francesi. Nell’ultimo anno ha visto un aumento delle notti prenotate dai nordamericani del 74%, stando ai dati pubblicati dal giornale Walliser Bote.