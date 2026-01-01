La strage di Crans-Montana, dove Alberto Tomba iniziò e chiuse la sua straordinaria carriera

Abbracciata dalle cime del Canton Vallese, dal Cervino e dal Monte Bianco, Crans-Montana è una delle stazioni sciistiche più note e in voga dell'intera Svizzera. Con i suoi 140 chilometri di piste, è l'ottavo comprensorio più grande del Paese alpino e lì, tra il 1987 e il 1998, Alberto Tomba vinse la sua prima medaglia mondiale e la sua ultima della carriera. Da oggi, 1 gennaio 2026, la località si porterà però dietro l'ombra del tragico incendio avvenuto durante una festa di Capodanno, che ha causato 40 morti e 100 feriti.