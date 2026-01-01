Botti di Capodanno: nel Napoletano 57 feriti, meno interventi per i vigili del Fuoco

A Giugliano una lite è degenerata a colpi di pistola: un uomo è stato portato in ospedale non in pericolo di vita. In tutta Italia 112 interventi in meno dei pompieri rispetto all'ultimo dell'anno del 2024
E' di 57 feriti, di questi 11 minori e per fortuna nessuno di essi grave, il bilancio a Napoli e provincia della notte di Capodanno. Tra loro c'è anche un uomo di 54 anni coinvolto in una lite a colpi di pistola all'esterno di un ristorante a Giugliano. Il bilancio della notte nel Napoletano è stato diffuso dalla Questura, che ha specificato che solo 16 feriti da botti sono stati trattenuti in osservazione. Lo scorso anno, il conto degli accessi ai pronto soccorso fu pari a 36. Diminuiscono invece a livello nazionale gli interventi dei vigili del Fuoco per incendi o emergenze provocate dai festeggiamenti. Nella notte appena trascorsa, sono stati in totale 770 contro gli 882 di dodici mesi fa.
Sono dunque 57 le persone rimaste ferite nella notte di Capodanno a Napoli e provincia per l'esplosione di botti. Di questi, 11 sono minori. Lo rende noto la questura di Napoli. Nel dettaglio, 42 i feriti a Napoli città (di cui 7 minori) e 15 nella provincia (di cui 4 minori). Dei 57 feriti totali - nessuno in gravi condizioni - 41 sono già stati dimessi, tra cui tutti i minori. Sedici sono in osservazione. Tutte le persone coinvolte sono state ferite da botti e fuochi d'artificio, tranne una persona che è stata ferita da un colpo d'arma da fuoco. Per quest'ultimo caso indagano i carabinieri di Giugliano.
Lite con colpi di arma da fuoco, a Giugliano, in provincia di Napoli, durante una festa di Capodanno. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono intervenuti in un ristorante in via Madonna del Pantano. Nel corso della cena sarebbe scoppiata una rissa tra due gruppi di clienti, continuata anche all'esterno del locale. Uno dei contendenti, durante la lite, avrebbe estratto una pistola e sparato a un 54enne all'addome e alla coscia. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, è stata portata all'ospedale di Pozzuoli e non è in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire dinamica e identificare chi ha partecipato.
Decine di interventi, ma nessuno grave durante la notte a Milano e provincia secondo il report del 118. Tante le aggressioni verificatesi nella notte dell'ultimo dell'anno, ma nessuna di grave entità, così come le lesioni da scoppio, tutte in codice verde.
Anche i vigili urbani concordano che per essere Capodanno, quella appena trascorsa è stata una notte abbastanza tranquilla, con qualche incidente ma non grave. Super lavoro per i vigili del fuoco, che dalle 19 di ieri alle 7 di questa mattina hanno lavorato ininterrottamente per spegnere incendi provocati dai botti e non solo.
Le chiamate alla Centrale Operativa di Torino del 118 di Azienda Zero nella notte di Capodanno - che è stata potenziata per l'occasione - sono state moltissime: intorno alle 5 della mattina le richieste, filtrate dal personale infermieristico della Centrale, erano circa il 50% in più di una notte normale. Il 35% delle richieste ha riguardato casi di intossicazione da alcol, in gran parte tra giovani, ma non solo, e traumi legati allo stato di ebbrezza, come cadute e incidenti stradali. Tre persone sono rimaste ferite per l'esplosione di petardi, tutti in codice verde. I casi sono distinti: due uomini di circa 50 anni sono stati portati all'ospedale Martini, mentre una 16enne, ferita alle braccia in corso Giulio Cesare, è stata trasportata all'ospedale Giovanni Bosco.
Il numero maggiore di interventi dei vigili del fuoco si è registrato in Emilia Romagna, dove sono stati 114. Gli altri interventi sono stati in Lombardia 113, Veneto e Trentino Alto Adige 77, Campania e Toscana 69, Puglia 68, Piemonte 63, Lazio 61, Friuli Venezia Giulia 36, Liguria 31, Marche 24, Sicilia 16, Abruzzo 12, Basilicata 8, Calabria 6, Umbria 3. Nessuna chiamata in Sardegna e Molise.