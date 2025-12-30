Non solo botti a Capodanno, i festeggiamenti possono essere "pet friendly" ed ecologici

Festa di luci e musica - Una delle alternative più apprezzate è lo spettacolo di luci e droni, già adottato in diverse città europee e in alcune realtà italiane. Coreografie luminose sincronizzate, disegni nel cielo e giochi cromatici sostituiscono i fuochi d’artificio, offrendo uno show visivo suggestivo senza rumore, senza fumo e con un impatto ambientale ridotto. Secondo gli organizzatori di eventi pubblici, questi spettacoli permettono maggiore sicurezza per il pubblico, assenza di rumori forti, ideali per bambini e animali, una programmazione più controllata e inclusiva. Non a caso, molte amministrazioni locali li considerano una soluzione concreta per conciliare festa e rispetto delle regole. Un altro trend in crescita è il ritorno al Capodanno di comunità: concerti, DJ set, performance artistiche e spettacoli teatrali all’aperto diventano il cuore della festa. L’attenzione si sposta dall’esplosione individuale del botto allo stare insieme, condividendo musica, ballo e intrattenimento. Per sociologi e operatori culturali, questa scelta rafforza il senso di appartenenza e riduce i comportamenti a rischio, trasformando la notte di Capodanno in un evento più partecipato e meno caotico.