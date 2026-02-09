Obesità, la “palestra impossibile” arriva a Milano: un’installazione per rendere visibili gli ostacoli quotidiani

"Vogliamo dimostrare che con determinazione e resilienza è possibile andare oltre, ispirando tutti quelli che combattono contro un limite a non fermarsi mai", ha dichiarato Elias Khalil, Presidente e General Manager Italy Hub di Lilly, durante la presentazione del progetto. Una frase che, applicata all'obesità, prova a uscire dalla retorica per entrare nel concreto: riconoscere la malattia come condizione complessa e promuovere consapevolezza, prevenzione e accesso a cure appropriate.