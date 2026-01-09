Logo Tgcom24
Mondo
L'interrogatorio

Crans-Montana, l'arrivo dei coniugi Moretti in Procura a Sion

Jacques e Jessica Moretti sono stati ascoltati per la prima volta in qualità di indagati

09 Gen 2026 - 11:20
00:25 

I coniugi Jacques e Jessica Moretti, gestori del locale "Le Constellation" di Crans Montana dove la notte di Capodanno sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite, sono stati ascoltati per la prima volta in qualità di indagati, questa mattina. La coppia, accusata di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose, è arrivata poco prima delle 8 all'Ufficio centrale del pubblico ministero del Vallese, come ha riferito la Radio televisione svizzera. Accompagnati dai loro avvocati, i due gestori sono stati scortati dalla polizia, che li ha aiutati a entrare nell'edificio. I giornalisti presenti hanno fatto diverse domande ai coniugi che però non hanno rilasciato dichiarazioni, come pure i loro tre avvocati.

