Crans-Montana, dopo il rogo di Capodanno boom di acquisti per proteggersi dagli incendi

C'è chi, online, ha condiviso la propria esperienza. Un utente del web ha raccontato di aver acquistato sei rilevatori di fumo da installare nel suo appartamento in affitto, il tutto a proprie spese. Infatti, il proprietario dell'alloggio non effettuerà alcun rimborso, né gli concederà alcun contributo economico. C'è poi chi sta contattando i tecnici per far controllare loro il funzionamento degli impianti antincendio. A renderlo noto è la società svizzera Primus che ogni anno installa, in media, 50mila estintori e che negli ultimi giorni avrebbe ricevuto centinaia di sollecitazioni per richieste di controllo. A chiamare sono, fa sapere Olivier von Rotz dalla società, titolari di locali come bar e discoteche spaventati da quanto accaduto a "Le Constellation" a Crans-Montana.