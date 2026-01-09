Crans-Montana, il racconto della sopravvissuta Eleonora Palmieri: "Momenti di vera paura"

La 29enne romagnola ha ringraziato i medici e i suoi familiari. E ha ricordato le giovani vittime: "Onorate la vita"
"Non smettete mai di onorare la vita". È questo il primo messaggio che Eleonora Palmieri, la veterinaria 29enne sopravvissuta alla strage di Capodanno a Crans-Montana, ha deciso di affidare ai social media. Un post, apparso sul suo profilo per pochi minuti prima di essere cancellato, in cui la giovane romagnola, tra gli undici feriti trasferiti all'ospedale Niguarda nei giorni successivi al rogo del "Le Constellation", ha ricordato le 40 vittime e ha promesso di non smettere di lottare.
"Qui nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano stiamo combattendo per guarire giorno dopo giorno", ha raccontato in un post Eleonora Palmieri. "Ma un pensiero va agli angeli che non ce l'hanno fatta". Ad accompagnare le parole, una collezione di foto e video che la mostrano sorridente e spensierata insieme al fidanzato 24enne Filippo, che la notte di San Silvestro l'ha cercata e trovata tra le persone ustionate che fuggivano dalle fiamme e l'ha portata d'urgenza al pronto soccorso di Sion, salvandole così la vita. Ci sono anche alcuni scatti in ospedale, dove si vede la 29enne allettata, bendata e con il volto ustionato.
"Dietro ogni articolo e ogni titolo di giornale, c'è stata la vita vera. Quella fatta di paura, ma soprattutto di coraggio e forza per andare avanti", ha scritto Eleonora Palmieri. "Voglio dire grazie a chi non ha mai lasciato la mia mano: alla mia famiglia, il mio porto sicuro, e al mio fidanzato che è rimasto insieme a me anche in quella stanza di ospedale. Un ringraziamento immenso va ai medici e a tutto il personale sanitario degli ospedali che mi stanno curando con estrema professionalità e umanità. Se oggi sono qui a raccontarlo, è anche merito vostro".