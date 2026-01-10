Crans-Montana, "Moretti ha ammesso che una porta di servizio era chiusa e di aver applicato da solo la schiuma fonoassorbente al soffitto"

Jacques Moretti, proprietario del Constellation, avrebbe ammesso di fronte agli inquirenti he la porta di servizio situata al piano terra della struttura era chiusa a chiave dall'interno la notte dell'incendio di Capodanno e di aver sostituito lui stesso la schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco. Lo riferisce la televisione svizzera Rts, citando fonti confidenziali. Moretti, giunto sul posto dopo l'incendio, avrebbe anche affermato di aver sbloccato lui stesso la porta dall'esterno e di aver trovato diversi corpi inanimati ammucchiati davanti ad essa.