Speciale La strage di Crans-Montana
Dopo l'interrogatorio

Crans-Montana, Jessica Moretti: "Penso sempre alle vittime, chiedo scusa"

"È una tragedia inimmaginabile" ha detto la co-titolare de "Le Constellation" di Crans-Montana dove hanno perso la vita 40 giovani

09 Gen 2026 - 16:16
00:28 
