Crans-Montana, gli affari dei coniugi Moretti: la fuga dai guai e l'impero nelle Alpi svizzere

I lavori all'interno - per stringere la scala, ampliare la veranda e guadagnare spazio per tavoli - servono per bilanciare l'affitto da 40mila franchi al mese. L'acquisto due anni fa - a 1,5 milioni - avviene a cifre completamente fuori mercato. E per rientrare, i coniugi sono costretti a risparmiare dove si può (e non si dovrebbe): la sicurezza e i controlli. E si arriva così alla tragedia di Capodanno, quando circa 400 ragazzi erano stipati dentro un locale con una sola via d'uscita che, sui due piani, ne poteva ospitare al massimo la metà. Nel locale in quel momento ci sono il figlio della donna, avuto dal primo matrimonio, e la stessa Jessica Maric. Lui è capo dello staff e dall'interno prova a sfondare i pannelli di plexiglass che intrappolavano i ragazzi all'interno della veranda ormai incandescente. Lei si ustiona un braccio, mentre scappa in strada stringendo tra le mani la cassa del locale. Una scena che, secondo Repubblica, sarebbe stata immortalata da due telecamere in strada. E che rischia di costarle anche l'accusa di omissione di soccorso.