Mondo
Speciale La strage di Crans-Montana
Il rogo di Capodanno

Crans-Montana, le sorelle Alicia e Diana sono le vittime più giovani dell'incendio

Le due studentesse di Losanna avevano 14 e 15 anni 

06 Gen 2026 - 16:12
© Dal Web

© Dal Web

Alicia e Diana Gunst sono le vittime più giovani dell'incendio di Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Le due sorelle, di 14 e 15 anni, avevano la doppia nazionalità italo-svizzera perché il loro nonno è italiano: i loro nomi si aggiungono al tragico bilancio dei connazionali deceduti nella strage. 

L'identità confermata con il Dna

 Le due ragazze, studentesse di Losanna, avevano deciso di trascorrere il Capodanno con gli amici proprio nel bar di Crans-Montana, poi bruciato causando 40 giovani vittime, di cui 6 italiane, e 116 feriti. La loro identità è stata confermata attraverso l'analisi del Dna. Nelle ore successive all'incendio, parenti e amici delle due sorelle avevano fatto diversi appelli sui social, alla ricerca delle due giovani. 

La comunità ebraica

 Alicia e Diana facevano parte della comunità ebraica di Losanna, che ha dato la notizia della loro morte: "È con grande dolore che annunciamo la morte di Alicia e Diana, tragicamente perite nell’incendio".

crans-montana

Sullo stesso tema