Crans-Montana, le sorelle Alicia e Diana sono le vittime più giovani dell'incendio

Alicia e Diana Gunst sono le vittime più giovani dell'incendio di Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Le due sorelle, di 14 e 15 anni, avevano la doppia nazionalità italo-svizzera perché il loro nonno è italiano: i loro nomi si aggiungono al tragico bilancio dei connazionali deceduti nella strage.