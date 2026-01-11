Crans-Montana, spunta la legge "Salva Comune": approvata due ore prima dell'incendio

Pascal Schmid, avvocato, consigliere nazionale dell'UDC del Canton Turgovia ed ex presidente del tribunale, ha confermato al Blick: "Il nuovo articolo 37 è applicabile all'incendio di Crans-Montana, poiché il danno si è verificato quando la nuova disposizione era già in vigore". In altre parole, in teoria "il Comune potrebbe così sottrarsi alla responsabilità". Va comunque precisato che si tratta di una ricostruzione del quotidiano che dovrà essere accertata in tribunale.