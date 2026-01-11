Crans-Montana, spunta la legge "Salva Comune": approvata due ore prima dell'incendio

La norma escluderebbe la responsabilità per i danni "derivanti dalla violazione della legge"
Il Comune di Crans Montana meno di due ore prima della strage a La Costellation avrebbe approvato una legge "Salva Comune". La norma escluderebbe la responsabilità "per i danni derivanti dalla violazione delle disposizioni della legge da parte dei proprietari di edifici e dei loro rappresentanti".
Il 31 dicembre nel cantone Vallese è entrata in vigore la nuova legge sull'edilizia: 86 minuti prima dell’incidente. Lo riporta il quotidiano svizzero Blick che spiega come il provvedimento potrebbe cambiare la questione dei risarcimenti che verranno chiesti dalle vittime e dai loro familiari.
Pascal Schmid, avvocato, consigliere nazionale dell'UDC del Canton Turgovia ed ex presidente del tribunale, ha confermato al Blick: "Il nuovo articolo 37 è applicabile all'incendio di Crans-Montana, poiché il danno si è verificato quando la nuova disposizione era già in vigore". In altre parole, in teoria "il Comune potrebbe così sottrarsi alla responsabilità". Va comunque precisato che si tratta di una ricostruzione del quotidiano che dovrà essere accertata in tribunale.
La vice sindaca di Crans Montana ha chiesto scusa per aver omesso i controlli, a differenza del primo cittadino che anche a domanda diretta ha eluso la questione. Però, sulle dimissioni, la risposta è la solita: no.