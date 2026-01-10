Crans- Montana, la difesa chiederà la scarcerazione per Jacques Moretti

Jacques Moretti, titolare del disco bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno, ha trascorso la prima notte in carcere. La notifica della richiesta di misura detentiva era arrivata il giorno prima (9 gennaio) dalla procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, al termine di un interrogatorio fiume di 6 ore e mezza. L'avvocato Patrick Michod, che difende l'imprenditore francese assieme ai colleghi ginevrini Yael Hayat e Nicola Meier, è al lavoro sulla richiesta di scarcerazione al tribunale per le misure cautelari. Entro lunedì mattina si è impegnato a presentare un dossier che dovrà dimostrare l'assenza del pericolo di fuga o, perlomeno, fornire le garanzie che la procura ha posto come condizione per l'attenuazione dello stato di detenzione. Nei confronti della moglie di Moretti, Jessica Maric, co-titolare de Le Constellation, gli inquirenti hanno invece chiesto gli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico, vista la necessità di accudire i due figli della coppia. La misura dovrà essere confermata entro 48 dalla notifica dallo stesso tribunale di garanzia.