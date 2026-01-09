Strage Crans-Montana, il Comune a rischio default? Lo spettro dei risarcimenti miliardari dopo il rogo al Constellation

Il Comune di Crans-Montana si potrebbe trovare presto sull'orlo di un baratro finanziario senza precedenti, conseguenza diretta della tragedia del bar "Le Constellation". A rivelarlo un’analisi pubblicata dal quotidiano svizzero 24heures. L'ammissione di colpa della municipalità, che ha confermato l'assenza di ispezioni di sicurezza dal 2020 al 2025, ha trasformato l'ente pubblico nel principale bersaglio delle richieste risarcitorie. Quella che era nata come una tragica fatalità è ora legalmente configurata come un’omissione di vigilanza sistematica, esponendo le casse comunali a una responsabilità civile di proporzioni catastrofiche.