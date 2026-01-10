Crans-Montana, l'accusa dall'Italia: "Investigatori svizzeri sbrigativi e infastiditi"

"Sbrigativi e infastiditi". E' questo il ritratto degli investigatori svizzeri che fanno in una relazione gli esperti inviati dal ministero dell'Interno a Crans-Montana per seguire le indagini sulla tragedia di Capodanno che ha ucciso 40 giovanissimi, tra questi 6 italiani. E' il 4 gennaio, come riferisce Il Secolo XIX, e il team del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Viminale effettua un sopralluogo all'interno de Le Constellation. Le bottiglie di champagne sono ancora sui tavoli con i loro candelotti, si legge nel dossier italiano. E la vernice verde della Scientifica circonda l'area adiacente alle scale d'uscita, nella quale "34 corpi sono stati trovati accatastati". Inoltre, - è l'accusa - i funzionari elvetici si mostrano "visibilmente irrigiditi e frettolosi" per la presenza dei colleghi italiani sulla scena della strage.